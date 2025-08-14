Calciomercato Napoli: tra Chiesa ed Elmas spunta un nome inedito. L’ultima idea dei partenopei per rinforzare gli esterni offensivi

«Siamo un cantiere aperto». Le parole di Antonio Conte sono dirette e non lasciano spazio a interpretazioni: il suo Napoli è una squadra in piena costruzione, e il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna è ben lontano dalla conclusione. Nonostante una campagna acquisti già di altissimo profilo, la rivoluzione azzurra prosegue senza sosta per consegnare al tecnico una rosa completa e competitiva su tutti i fronti.

La dirigenza ha già gettato le fondamenta del nuovo ciclo, rinforzando la spina dorsale della squadra con innesti di spessore e visione. Tra i pali è arrivata la fisicità di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino; la difesa è stata puntellata con la solidità di Sam Beukema dal Bologna e la gioventù di Luca Marianucci dall’Empoli; il centrocampo ha accolto il colpo da novanta, Kevin De Bruyne dal Manchester City; e l’attacco ha visto gli arrivi del centravanti Lorenzo Luccadall’Udinese e dell’esterno olandese Noa Lang dal PSV.

Tuttavia, il “cantiere” di Conte ha ancora bisogno di tasselli fondamentali. Le priorità di Manna sono chiare: servono due laterali difensivi e un altro esterno offensivo. Per le fasce, i nomi caldi restano quelli degli spagnoli Juanlu Sanchez del Siviglia e Miguel Gutierrez del Girona, profili che il Napoli segue da tempo. Per completare il tridente d’attacco, invece, si valutano diverse opzioni. Accanto alle suggestive ipotesi di un ritorno di Eljif Elmas dal Lipsia e alle voci, tanto ambiziose quanto complesse, su Federico Chiesa del Liverpool, spunta una nuova, intrigante candidatura.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha infatti sondato concretamente il terreno per Mika Godts, talentuoso attaccante belga classe 2005 di proprietà dell’Ajax. Sotto contratto con i lancieri fino al 2029, Godts è un prodotto della celebre scuola dell’Ajax, che lo prelevò dalle giovanili del Genk per appena un milione di euro nel gennaio 2023. Da allora, la sua crescita è stata esponenziale, come dimostrano le 68 presenze in prima squadra condite da 8 gol e 10 assist. Il suo profilo giovane e dal potenziale enorme si sposa perfettamente con la visione di un club che vuole costruire un futuro vincente.