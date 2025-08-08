Calciomercato Napoli, fatta per l'arrivo di Gutierrez! Ora si può spingere per aumentare il livello - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Gutierrez in arrivo, si lavora anche su Juanlu Sanchez

Il Calciomercato Napoli continua a muoversi con decisione e precisione. Il club partenopeo ha praticamente definito l’acquisto di Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo classe 2001, in arrivo dal Girona. La notizia è stata riportata da Sky Sport, secondo cui l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: mancano solo alcuni dettagli formali per ufficializzare il passaggio del giocatore in azzurro.

Gutierrez ha già dato il proprio consenso al trasferimento e si appresta a diventare uno dei primi rinforzi dell’era Antonio Conte. Il tecnico salentino ha chiesto profili pronti e dinamici sulle fasce, e il giovane spagnolo, cresciuto nella cantera del Real Madrid, sembra rispondere perfettamente a questa esigenza. L’operazione è stata definita sulla base di un trasferimento da circa 20 milioni di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto da 2 milioni netti a stagione.

L’arrivo di Gutierrez rappresenta un passo importante nel Calciomercato Napoli, che dopo un’annata deludente sta cercando di costruire una rosa più competitiva e adatta alla filosofia di Conte. Il laterale spagnolo porta con sé esperienza internazionale, velocità e ottime capacità di spinta, caratteristiche fondamentali per il ruolo che andrà a ricoprire nel nuovo sistema tattico.

Ma non è finita qui. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro anche su un’altra pista spagnola: Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia, è il prossimo obiettivo nel mirino del Calciomercato Napoli. Il giovane, classe 2003, è stato individuato come potenziale alternativa a destra, in grado di offrire freschezza e profondità alla manovra.

La trattativa per Juanlu è in una fase ancora iniziale, ma i contatti tra le parti sono già avviati. Anche in questo caso, si tratterebbe di un investimento orientato al futuro, ma con la possibilità di avere un impatto immediato. Napoli vuole rafforzare entrambi i lati del campo e dare a Conte le soluzioni adatte per il suo gioco a tutta fascia.

Con l’operazione Gutierrez ormai conclusa e quella per Juanlu in via di sviluppo, il Calciomercato Napoli si conferma tra i più attivi della Serie A. L’obiettivo è chiaro: tornare subito protagonisti in Italia e in Europa.