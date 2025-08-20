Calciomercato Napoli, strada in discesa per Hojlund. Parallelamente si lavora su… Ultime sui movimenti del ds Manna

L’infortunio di Romelu Lukaku ha costretto il Napoli a un’immediata e decisa accelerazione sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. Il nome che sta scalando le gerarchie nella lista del direttore sportivo è quello di Rasmus Højlund. Il club di Aurelio De Laurentiis ha intensificato i contatti con il Manchester United per cercare di capire i margini di manovra per un’operazione che avrebbe del clamoroso. La dirigenza azzurra sta lavorando per strappare un’intesa sulla base di un prestito, potenzialmente oneroso, con diritto di riscatto, facendo leva su due fattori chiave: la volontà del giocatore e la prestigiosa vetrina della Champions League.

L’attaccante danese, ex Atalanta, non sembra essere al centro del progetto tecnico del Manchester United, e l’idea di un ruolo da protagonista assoluto in un top club europeo come il Napoli potrebbe convincerlo ad accettare il trasferimento. La trattativa è complessa, data l’enorme cifra investita dai Red Devils solo due estati fa, ma il Napoli confida che la necessità dello United di valorizzare l’asset e la volontà del giocatore possano creare lo spiraglio giusto.

Parallelamente, il club lavora per regalare ad Antonio Conte anche un rinforzo sugli esterni. In questo senso, si registra un forte e concreto interesse per un grande ritorno: quello di Eljif Elmas. Il macedone, ceduto al Lipsia, tornerebbe volentieri a vestire la maglia azzurra. Il Napoli ha già presentato una prima proposta al club tedesco, formulando un’offerta di prestito oneroso da 1.5 milioni con diritto di riscatto. La risposta del Lipsia è stata fredda, poiché la proprietà Red Bull preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare. Nonostante le difficoltà, il Napoli non molla la presa e continua a lavorare su più fronti per completare la rosa in questi ultimi, infuocati giorni di mercato. Lo riporta Sky Sport.