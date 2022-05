Calciomercato Napoli, il Barcellona ci pensa: la contropartita per Koulibaly

Calciomercato Napoli, il Barcellona pensa ad uno scambio per arrivare a Koulibaly. Ecco la proposta per gli azzurri

Come riferito da Sport, il Barcellona è in pressing per l’acquisto di Kalidou Koulibaly, colonna della difesa del Napoli che potrebbe lasciare il club al termine di questa stagione.

Il senegalese viene valutato 35 milioni di euro, cifra che i blaugrana vorrebbero abbassare inserendo nella trattativa una contropartita: Miralem Pjanic.