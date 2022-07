Calciomercato Napoli, il Barcellona propone Neto: la situazione

Calciomercato Napoli: gli azzurri cercano un portiere e il Barcellona avrebbe proposto il brasiliano Neto

Il Napoli è alla ricerca di un numero 12 d’esperienza da poter mettere alle spalle di Alex Meret. E dopo i nomi di Sirigu, Keylor Navas e Kepa sarebbe spuntato un nome nuovo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il Barcellona avrebbe proposto al club partenopeo il cartellino di Neto. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è un esubero in casa blaugrana. Ha inoltre già esperienza in Italia, avendo giocato alla Juventus, e potrebbe essere una buona alternativa low cost per il Napoli.