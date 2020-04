Calciomercato Napoli: il sostituto di Milik arriva dalla Premier League

Il Napoli guarda in Premier League per sostituire il partente Milik: piace Sorloth del Crystal Palace per il prossimo calciomercato

Il Napoli saluterà Arkadiusz Milik al termine della stagione, non essendo stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021.

Come riportato da Radio Kiss Kiss, il possibile sostituto del polacco potrebbe arrivare dalla Premier League. Si tratta di Alexander Sorloth, centravanti classe ’95 di proprietà del Crystal Palace ma in prestito al Trabzonspor.