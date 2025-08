Calciomercato Napoli: Manna scatenato, si vicinissimo Juanlu Sanchez. Il giovane difensore può approdare presto alla corte di Conte

Il Napoli non si ferma più e, dopo aver messo a segno una serie di colpi di caratura internazionale, stringe i tempi per regalare ad Antonio Conte anche Juanlu Sanchez. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il talentuoso esterno del Siviglia è entrata nella sua fase più calda, con il giocatore stesso che spinge per accelerare il suo trasferimento in Italia.

Il pressing di Juanlu Sanchez: incontro con il Siviglia

La giornata di oggi, mercoledì 6 agosto, è stata decisiva. Il difensore spagnolo classe 2003, accompagnato dal suo agente, si è recato nella sede del Siviglia per un incontro con la dirigenza. L’obiettivo era chiaro: ribadire la sua volontà di accettare l’offerta del Napoli e spingere il club andaluso a definire l’intesa finale per la sua cessione. Un segnale forte che avvicina sensibilmente il giocatore al club campione d’Italia.

I dettagli dell’offerta: 17 milioni per il campione olimpico

Secondo quanto riferito anche da Matteo Moretto, l’ultima offerta presentata dal Napoli sarebbe di 17 milioni di euro, pagabili in quattro anni, per un acquisto a titolo definitivo. Una cifra importante per un giocatore giovane ma già affermato, che vanta 74 presenze e 5 gol con la maglia del Siviglia e che, nell’estate del 2024, si è laureato campione olimpico con la nazionale spagnola, vincendo la medaglia d’oro a Parigi.

Un’altra freccia per Conte

Dopo gli arrivi di De Bruyne, Lucca, Noa Lang e Milinkovic-Savic, l’acquisto di Juanlu Sanchez rappresenterebbe un ulteriore, prezioso rinforzo per Antonio Conte. Il tecnico avrebbe a disposizione una freccia in più per affrontare una stagione che, oltre alla difesa dello Scudetto, vedrà il Napoli impegnato anche nella Supercoppa Italiana e, soprattutto, nella nuova e ricca Champions League.