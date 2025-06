Calciomercato Napoli, Manna cerca in Spagna il colpo per il futuro! Obiettivo l’esterno del Siviglia, ma c’è anche l’alternativa

Tanto lavoro per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che lavora al calciomercato estivo dei partenopei in un missione tutta spagnola, con due nomi di prospettiva per migliorare la formazione campione d’Italia, dopo l’affare De Bruyne chiuso in queste ore con l’ufficialità del giocatore belga.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il primo nome in lista è quello di Juanlu Sanchez (21 anni), centrocampista laterale del Siviglia per il quale il Napoli sembra davvero pronto ad affondare il colpo. Già trovato l’accordo con il giocatore il club tratta con la squadra andalusa per cercarel’intesa definitiva sulla cifra. L’operazione tra Juanlu Sanchez dal Siviglia al Napoli sarebbe da 15 milioni di euro.

Sanchez, però, come accennato, non è il solo nome nella lista per il ruolo di esterno a tutta fascia dei partenopei che lavorano anche per un altro spagnolo che calpesta le stesse zone del campo, ancora in Spagna.

Nella lista del Napoli, infatti, compare anche il nome di Marc Pubill, attualmente in forza all’Almeria e già vicino a trasferirsi in Serie A l’estate scorsa, quando era stato a un passo dalla Roma, ma soprattutto dall’Atalanta (con cui si era anche sottoposto alle visite mediche, salvo veder poi successivamente sfumare l’affare). Al momento però il profilo preferito resta quello Juanlu Sanchez.