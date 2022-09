Calciomercato Napoli, Mendes ci ha provato: Cristiano Ronaldo si è bloccato per due motivi

Calciomercato Napoli: retroscena sull’affare Cristiano Ronaldo che si sarebbe bloccato per due motivi

Fino all’ultimo giorno di calciomercato, il nome di Cristiano Ronaldo è circolato in orbita Napoli. Una possibilità, però, mai presa seriamente in considerazione dal presidente De Laurentiis che pure ha intrattenuto fitti contatti con l’agente Jorge Mendes.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’affare si sarebbe bloccato per due motivi. Il primo riguarda l’offerta del Manchester United che non si sarebbe spinto oltre gli 80 milioni per Osimhen. Il secondo è che i Red Devils avrebbero pagato solo il 50% dello stipendio di CR7, con il Napoli che avrebbe dovuto così accollarsi i restanti 17 milioni lordi; troppi per gli azzurri che hanno così preferito andare oltre.