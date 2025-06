Calciomercato Napoli, fumata bianca per Ndoye? Il calciatore accetta la proposta, ma il Bologna... - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Ndoye sempre più vicino, Bologna chiede 40 milioni. Intanto il calciatore ha già detto di si

Il calciomercato Napoli entra nel vivo e uno dei nomi caldi di queste ore è quello di Dan Ndoye. L’esterno offensivo svizzero, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna, è il primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare le corsie laterali del nuovo Napoli. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’accordo tra il giocatore e il club partenopeo è ormai a un passo.

Il dialogo tra l’entourage di Ndoye e la dirigenza azzurra ha registrato significativi passi avanti nelle ultime ore. L’intesa con il calciatore, ex Basilea e protagonista anche con la Svizzera in ambito internazionale, rappresenta un passaggio fondamentale per poter aprire in modo concreto il tavolo delle trattative con il Bologna, che però parte da una posizione di forza.

Il club rossoblù, infatti, non intende svendere il proprio gioiello e ha fissato un prezzo ben preciso: non meno di 40 milioni di euro per lasciar partire Ndoye. Il calciomercato Napoli, da parte sua, ha già mosso i primi passi anche con la società emiliana. Tuttavia, le prime proposte, che prevedevano possibili contropartite tecniche, sono state immediatamente respinte dal Bologna, deciso a monetizzare il più possibile da un’eventuale cessione.

Nonostante ciò, il calciomercato Napoli sembra avere le risorse economiche per provare l’affondo decisivo. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna sono consapevoli che, per soddisfare le richieste di Conte e rilanciare il progetto tecnico sarà necessario investire su profili di qualità e affidabilità. Ndoye risponde perfettamente all’identikit tracciato dal nuovo allenatore: giovane, dinamico, tatticamente duttile e già abituato al campionato italiano.

Nel frattempo, il calciomercato Napoli resta vigile anche su altri fronti. Sullo sfondo c’è sempre Jadon Sancho, talento inglese in uscita dal Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund. Il suo nome continua a essere monitorato, ma la trattativa si preannuncia complessa e costosa, sia in termini di cartellino che di ingaggio.

In attesa di sviluppi su Sancho, tutte le attenzioni restano su Ndoye. Il calciomercato Napoli punta a chiudere in tempi brevi per regalare a Conte il primo rinforzo del nuovo corso. La sensazione è che la prossima settimana possa essere decisiva per sbloccare definitivamente l’operazione e accogliere il primo volto nuovo del calciomercato Napoli targato 2025-2026.