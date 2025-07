Calciomercato Napoli, fumata bianca per Noa Lang! I dettagli dell'affare della squadra azzurra. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Noa Lang sempre più vicino, accordo da 25 milioni più bonus. La situazione

Il Calciomercato Napoli entra nel vivo con un colpo che potrebbe infiammare l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Noa Lang, esterno offensivo olandese classe 1999, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Dopo giorni di trattative, la società guidata da Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il PSV Eindhoven sulla base di 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus. A questo si aggiunge una clausola che garantirà al club azzurro il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

In queste ore, si stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici e lo scambio di documenti è già in corso. L’operazione è dunque in dirittura d’arrivo e, salvo sorprese, Noa Lang sarà presto un nuovo rinforzo per il Napoli di Antonio Conte. Un innesto che va nella direzione di un deciso rinnovamento tecnico voluto dal nuovo allenatore, alla ricerca di profili dinamici, creativi e capaci di incidere nell’uno contro uno.

Noa Lang rappresenta una scelta precisa nel contesto del calciomercato Napoli: giovane ma già esperto a livello internazionale, con alle spalle stagioni di alto livello in Eredivisie e Champions League. Nell’ultima stagione con il PSV, Lang ha collezionato 44 presenze totali, mettendo a segno 14 gol e servendo 12 assist, numeri che confermano il suo impatto offensivo e la capacità di essere decisivo in zona gol.

Conte accoglierà così un giocatore estremamente duttile, capace di giocare sia sulla fascia sinistra che in posizione più centrale, con un ottimo fiuto per gli spazi e un grande senso del gioco. In un sistema di gioco che prevede intensità e qualità tecnica, l’arrivo di Lang può rivelarsi una pedina fondamentale.

Il Calciomercato Napoli si conferma dunque attivo e ambizioso, con la dirigenza pronta a soddisfare le richieste del nuovo tecnico. Dopo settimane di attesa, i tifosi possono finalmente intravedere i primi segnali concreti di un progetto che punta a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Lang non è solo un acquisto di prospettiva, ma anche un messaggio chiaro: il Calciomercato Napoli è appena iniziato, ma fa già sul serio.