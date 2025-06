Calciomercato Napoli, il Liverpool pensa ad Osimhen: riflessioni in corso, De Laurentiis spera

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la possibile cessione di Victor Osimhen al Liverpool. Tutti i dettagli

Il Napoli osserva con attenzione le mosse del Liverpool, che secondo Givemesport avrebbe messo gli occhi su Victor Osimhen per rinforzare il proprio attacco. Dopo aver conquistato la Premier League, i Reds vogliono alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione, puntando soprattutto alla Champions League. Osimhen, reduce da un prestito al Galatasaray, resta comunque un giocatore di proprietà del club partenopeo, che ne detiene il cartellino e non intende svenderlo.

Il Napoli, pur consapevole dell’interesse internazionale, non ha ricevuto offerte ufficiali dal club inglese, ma sa che il nome del nigeriano potrebbe presto tornare caldo sul mercato. La dirigenza azzurra valuta con cautela ogni possibile scenario: De Laurentiis non farà sconti sulla clausola da 75 milioni di euro, soprattutto per un giocatore che conserva ancora un altissimo potenziale. Per ora, nulla è concreto, ma gli azzurri sperano nell’affondo decisivo dalla Premier League dopo l’indizio sulla Juve.