Calciomercato Juve, Osimhen scatena i tifosi bianconeri! Indizio per il futuro dell’attaccante? La FOTO che riapre la pista

Victor Osimhen torna a far parlare di sé anche fuori dal campo. L’attaccante nigeriano del Napoli ha pubblicato sui social una foto che ha scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri: al suo fianco c’è il rapper Odumodublvck, immortalato con indosso la maglia della Juventus. Un dettaglio che, secondo molti, potrebbe essere un velato indizio di mercato.

Dopo aver rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal, Osimhen è ancora in attesa di una nuova destinazione. Terminato il prestito al Galatasaray, è rientrato ufficialmente al Napoli, ma il suo futuro resta in bilico. La Juventus, che cerca un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, sarebbe tornata forte su di lui, almeno secondo le ultime voci di calciomercato.

Ma chi è Odumodublvck, protagonista dello scatto che ha infiammato i social? Il suo vero nome è Tochukwu Gbubemi Ojogwu, artista nigeriano nato il 19 ottobre 1993 ad Abuja. È uno dei volti più interessanti della nuova scena musicale africana, noto per le sue performance carismatiche e per un sound che unisce hip-hop, drill, grime e Afrobeats. Membro del collettivo Anti World Gangstars, si distingue anche per l’uso del tradizionale cappello Okpu Agu, simbolo della cultura Igbo.

Odumodublvck è molto più di un rapper: è un narratore urbano che attraverso la sua musica racconta le sfide sociali e quotidiane della Nigeria. Ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti, tra cui il premio “Next Rated Artist” ai Galaxy Music Awards 2022 e due premi agli Headies 2023. Nel dicembre dello stesso anno ha firmato con NATIVE Records e Def Jam Recordings, lanciandosi definitivamente sulla scena internazionale.

La sua recente foto ha acceso le speculazioni sul futuro del bomber nigeriano. Coincidenza o strategia social? Intanto i tifosi della Juve sognano un grande colpo di mercato.