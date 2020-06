Calciomercato Napoli: piace Under per il dopo Callejon

Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, Cengiz Under potrebbe raccogliere l’eredità di Callejon al Napoli

Il Napoli continua a lavorare per il dopo Callejon (che domenica contro la Spal potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia azzurra) e starebbe puntando su Cengiz Under.

Secondo Gianluca Di Marzio l’esterno turco è in uscita dal club giallorosso (che accoglierà Pedro) e gli azzurri ci provano a portarlo in Campania. Fronte uscite, invece,il flirt tra Milik e la Juventus c’è ed è serio ma i partenopei non accetteranno contropartite per il polacco.