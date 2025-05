Calciomercato Napoli, Raspadori ai saluti? Spunto uno scambio importante con quella big italiana - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, possibile scambio con una big italiana con Raspadori che potrebbe addirittura fare i bagagli. Ecco l’indiscrezione

Potrebbe accendersi un asse di mercato tra Napoli e Inter nelle prossime settimane. Le due squadre si sono contese il titolo di campione d’Italia fino all’ultima giornata, con i partenopei guidati da Antonio Conte che, alla fine, sono riusciti a conquistare il loro quarto scudetto. Per l’Inter di Simone Inzaghi resta comunque una stagione di altissimo livello, culminata con la qualificazione alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato prossimo a Monaco di Baviera.

Mentre la concentrazione nerazzurra è rivolta all’appuntamento europeo, la dirigenza sta già pianificando le mosse per la prossima stagione. Tra i nomi in uscita c’è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo aveva già manifestato il desiderio di cambiare aria durante il mercato di gennaio, ma l’Inter aveva posto una valutazione elevata, frenando l’interesse di eventuali acquirenti, tra cui proprio il calciomercato Napoli.

Ora, con la fine del campionato e nuovi scenari all’orizzonte, la pista che porta Frattesi al Napoli potrebbe riaprirsi. Conte è alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo e conosce bene le caratteristiche del classe 1999, che potrebbe integrarsi perfettamente nel suo sistema di gioco.

In parallelo, l’Inter è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo, vista la probabile partenza di Arnautovic e Correa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, resta viva l’ipotesi di uno scambio con Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro, che già in passato è stato accostato ai nerazzurri, rappresenterebbe una soluzione interessante per dare profondità e duttilità al reparto offensivo interista.

Uno scambio Frattesi-Raspadori, quindi, non è da escludere. Le valutazioni dei due giocatori sono simili e l’operazione potrebbe soddisfare le esigenze tecniche di entrambe le squadre. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questo dialogo tra Napoli e Inter si trasformerà in un affare concreto.