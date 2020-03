Calciomercato Napoli: Real e Barcellona in pressing per Fabian Ruiz

Real Madrid e Barcellona sono pronte a farsi sotto in estate per Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo è tornato a brillare

Fabian Ruiz è tornato finalmente a brillare nel centrocampo del Napoli, merito di Gattuso che è riuscito a recuperarlo dopo un periodo a dir poco buio. Salgono le prestazioni dello spagnolo e tornano a circolare le voci di un possibile trasferimento in estate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Real Madrid e Barcellona sono tornate a farsi sotto per Ruiz. Le merengues sarebbero pronte a investire 70 milioni ma il Napoli lo ritiene incedibile, al momento, perché intorno al suo talento Aurelio De Laurentiis vuole costruire il Napoli del futuro. Anche il Barcellona è interessato alle sue qualità e non è escluso che la prossima estate possa essere caratterizzata da una vera e propria asta tra Real Madrid e Barcellona per assicurarsi il giocatore.