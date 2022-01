Calciomercato Napoli, se parte Koulibaly già scelto l’erede: è Bremer del Torino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: in caso di partenza in estate di Koulibaly, gli azzurri potrebbero puntare tutto su Bremer del Torino

Con il contratto in scadenza nel 2023, la prossima estate potrebbe davvero essere quella decisiva per l’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli. E gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati a questa situazione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club partenopeo avrebbe già individuato il perfetto sostituto del gigante senegalese. Si tratta di Bremer, difensore del Torino anche lui in scadenza nel 2023. Sul brasiliano, però, la concorrenza è tanta con l’Inter grande interessata.