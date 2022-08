Calciomercato Napoli: Simeone arriva, all in Raspadori e Navas? Le ultime

Il Napoli è pronto a chiudere tre colpi in pochi giorni o almeno è quello che si aspettano i tifosi: la situazione Simeone, Raspadori e Navas

Il Cholito potrebbe arrivare già oggi a Napoli e iniziare così la sua nuova avventura dopo aver raggiunto l’accordo con De Laurentiis e la società azzurra. Per quanto riguarda Raspadori c’è da superare lo scoglio delle richieste del Sassuolo, il Napoli potrebbe spingersi fino a 35 milioni per convincere i neroverdi. L’ultima situazione è legata a Navas: il portiere è in cima alla lista dei desideri e l’operazione è portata avanti parallelamente a quella di Fabian Ruiz, verso il Psg. Ci vorrà qualche giorno in più per l’estremo difensore, ma la sensazione è che possa cogliere l’occasione Napoli per giocare la stagione da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.