Calciomercato, Napoli: sondaggio di Giuntoli su Rodrigo

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli ha parlato di Rodrigo con il Valencia per sostituire Callejon

L’attaccante del Valencia, Rodrigo Moreno Machado, è il nome segnato sul taccuino del Napoli per sostituire Callejon a partire dalla prossima stagione.

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è infatti tornato a parlare con la società spagnola per portare l’attaccante nato in Brasile ma con il passaporto spagnolo nel capoluogo campano. La società partenopea aveva già mostrato il proprio interesse per Rodrigo nella scorsa sessione di mercato.