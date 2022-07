Calciomercato Napoli, Spalletti pazzo di Raspadori: la strategia degli azzurri

Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a seguire Raspadori e per abbattere il muro Sassuolo hanno in mente una strategia

Il Napoli punta forte Giacomo Raspadori per il reparto avanzato. Il giovane attaccante del Sassuolo è considerato il perfetto erede di Dries Mertens, l’elemento da poter schierare alle spalle di Osimhen così da poter permettere a Spalletti di giocare col 4-2-3-1; modulo che al tecnico è sempre piaciuto.

L’allenatore sarebbe pazzo di Raspadori, stravede per lui e farebbe carte false per averlo a Napoli. Il Sassuolo, però, non vuole perdere anche lui dopo aver ceduto Scamacca al West Ham e così continua a fare muro. Ma come riportato da Il Mattino, gli azzurri avrebbero già pronta la strategia per mettere in piedi una trattativa: ovvero quella di far leva sulla volontà dell’attaccante affinché convinca i neroverdi a cederlo.