Calciomercato Napoli: a gennaio Spalletti ha bisogno di rinforzi, soprattutto nel reparto difensivo. Gli obiettivi

Al giro di boa del campionato di Serie A, il Napoli ha mostrato tutto il suo valore così come anche tutti i suoi limiti. Questi ultimi da riportare sicuramente a una rosa costruita non alla perfezione in tutti i reparti. E la difesa è quella che ha mostrato più defezioni, dopo anche la partenza di Manolas direzione Olympiacos. E così a gennaio l’obiettivo della dirigenza partenopea sarà quella di regalare a Spalletti un difensore centrale e un terzino sinistro, dopo che troppe volte l’allenatore è stato costretto ad adattare su quel lato Di Lorenzo e Malcuit. Per l’out mancino, l’obiettivo numero resta Reinildo Mandava del Lille in scadenza di contratto a giugno. Il mozambicano può arrivare subito, per battere anche la concorrenza della Lazio, anche se il Napoli vorrebbe aspettare l’estate per evitare il costo del cartellino.

DIFENSORE TUTTOFARE – E in quest’ottica, gli uomini calciomercato del Napoli potrebbero quindi virare su un calciatore capace di ricoprire il doppio ruolo sia di centrale difensivo che di terzino sinistro. Sulla falsariga di quanto fatto con Juan Jesus, impiegato in entrambe le vesti da Spalletti. E il giocatore ideale in questo senso porta il nome di Felix Uduokhai, difensore classe 1997 dell’Augusta di cui si dice un gran bene in Germania. Il ragazzo ha inoltre già espresso il suo interesse a una avventura in nuovo campionato. Il prezzo del cartellino, che si aggira intorno ai 16 milioni, potrebbe sembrare proibitivo ma dopo la cessione di Manolas, tra i 2,5 milioni di euro incassati dall’Olympiacos e l’ingaggio risparmiato, il Napoli potrebbe pensare di mettere mano al portafoglio.