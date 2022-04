Calciomercato Napoli, Zielinski può partire: piace in Germania

Calciomercato Napoli: in estate Zielinski può partire. Il centrocampista polacco piace al Bayern Monaco

Piotr Zielinski, dopo un inizio di stagione scoppiettante, sta vivendo un momento di grande calo con la maglia del Napoli. Per Spalletti non è più indispensabile e per una ricca offerta in estate potrebbe anche partire.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il polacco piace in Germania con il Bayern Monaco che avrebbe già chiesto informazioni.