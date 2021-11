Calciomercato, il Newcastle vuole Ter Stegen: fatta l’offerta al Barcellona

Il Newcastle punta Ter Stegen e ha già presentato la prima offerta al Barcellona per il portiere

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland il Newcastle vorrebbe fare il colpo tra i pali e assicurarsi Marc-André Ter Stegen del Barcellona.

Difficile dire al momento se andrà in porto la trattativa visto che in blaugrana è appena arrivato il neo allenatore Xavi. Intanto il Newcastle avrebbe già presentato al Barcellona un’offerta da 55 milioni per Ter Stegen, che è fresco di rinnovo fino al 2025.