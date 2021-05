Calciomercato, nuova pretendente per Mario Balotelli: le ultime

Il calciomercato inizia a farsi caldo e spunta una nuova pretendente per Mario Balotelli. L’attaccante è in scadenza a giugno

Mario Balotelli, attualmente in forza al Monza, ha il contratto in scadenza a giugno e come riportano le pagine di Tuttosport ci sarebbe una nuova pretendente per Super Mario.

Ci aveva già provato dopo la rottura tra Balotelli e il Brescia, ma all’epoca era in Serie C, ora è in Serie B e ci riprova per l’attaccante azzurro: il Como va alla ricerca di Super Mario. Il rinnovo con il Monza scatterà solo se ci sarà reciproca soddisfazione e intanto il Como attende alla finestra.