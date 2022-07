Calciomercato Palermo: si torna alla carica per Brunori

Calciomercato Palermo: i rosanero preparano il secondo affondo per Brunori dalla Juve, che potrebbe sbloccarsi domani

Il Palermo si rifà sotto per Brunori dopo la frenata brusca alla trattativa registrata nei giorni scorsi.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbero stati passi in avanti nelle ultime ore tra il club neopromosso in Serie B e la Juve per il bomber protagonista nell’ultima stagione in Serie C. L’affare può sbloccarsi già domani a titolo definitivo