Calciomercato Palermo, frenata Brunori, c’è distanza con la Juve

Calciomercato Palermo, i rosanero vorrebbero il ritorno di Brunori, ma c’è distanza sulle cifre con la Juve

Il Palermo continua a lavorare per il ritorno di Brunori in rosanero, ma al momento la trattativa è in frenata.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Juve, proprietaria del cartellino del calciatore, lo valuta 5 milioni di euro, troppi per il Palermo. Si cercherà comunque di trovare un accordo per fare in modo che Brunori resti a Palermo, dove l’attaccante vorrebbe giocare la prossima stagione.