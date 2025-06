Calciomercato Parma, tifosi crociati preoccupati per il futuro di Leoni. Tre big nuovamente su di lui! - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Giovanni Leoni al centro delle trattative con ben tre big del calcio italiano. Tifosi crociati preoccupati per il futuro

Il nome di Giovanni Leoni continua a far parlare nel panorama del calciomercato Parma. Il giovane difensore centrale, tra i prospetti più interessanti della Serie A, è finito nel mirino di diverse big del calcio italiano. Su di lui si sono mossi con decisione Inter, Juventus e Milan, ma i nerazzurri sembrano in vantaggio grazie a una corsia preferenziale costruita con il club emiliano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter starebbe accelerando per anticipare la concorrenza e assicurarsi Leoni: ad oggi chiave del calciomercato Parma. Tuttavia, l’operazione non escluderebbe una permanenza del calciatore in Emilia ancora per una stagione. L’idea è quella di concludere l’affare ora, ma lasciarlo al Parma per favorire continuità di crescita e minuti importanti in campo.

Il calciomercato Parma si sta rivelando strategico anche sotto il profilo delle collaborazioni con i grandi club. Il dialogo continuo con l’Inter ha già portato a confronti su altri nomi, come Bonny, ma la situazione di Leoni è quella che tiene banco con maggiore intensità. Proprio nei giorni scorsi, prima della partenza dell’Inter per la tournée americana, le due dirigenze si sono incontrate a Milano per fare il punto della situazione.

Il difensore classe 2006 è considerato un gioiello su cui puntare per il futuro. Il calciomercato Parma sa bene che trattenere Leoni a lungo sarà difficile, ma intende capitalizzare il più possibile dalla sua cessione. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di inserire una contropartita tecnica, soluzione che potrebbe convincere entrambe le parti a chiudere con rapidità.

La Juventus e il Milan restano alla finestra, consapevoli del valore del giocatore e della difficoltà di superare l’Inter sul piano dei rapporti societari. Tuttavia, nel calciomercato Parma nulla è da escludere, soprattutto in un periodo in cui i giovani italiani sono sempre più ricercati.

In conclusione, Giovanni Leoni è il protagonista di uno dei dossier più caldi del calciomercato Parma. I gialloblù vogliono valorizzarlo al massimo, sia tecnicamente che economicamente, mentre i grandi club cercano di assicurarselo prima che il suo prezzo salga ancora. L’Inter parte in vantaggio, ma la trattativa è ancora aperta e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il futuro del giovane talento emiliano.