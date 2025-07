Calciomercato Parma, Leoni fa gola a due squadre. Ecco il piano della squadra crociata nelle ultime ore - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni fa gola a Milan e Inter, derby di mercato per il talento classe 2006. La situazione

Il calciomercato Parma entra nel vivo e uno dei protagonisti assoluti è Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 che, con appena 17 presenze in Serie A, ha già conquistato l’interesse dei top club italiani. Il Parma, pronto per la seconda stagione in Serie A, si ritrova tra le mani un autentico gioiello: un centrale moderno, lucido e con grande senso della posizione, qualità che non sono passate inosservate agli occhi di Milan e Inter.

Come riportato da Tuttosport, il derby milanese per accaparrarsi Leoni è ormai alle porte. Entrambe le società seguono con attenzione l’evoluzione della situazione e sono pronte a muoversi concretamente per portare il giovane talento nella propria rosa. Tuttavia, la trattativa è strettamente legata alle strategie di uscita: “Chi prima vende, scatta”, titola il quotidiano. Questo perché, per inserire Leoni, serve liberare spazio sia tecnico che economico.

In casa rossonera, il sacrificabile potrebbe essere Malick Thiaw: il difensore tedesco non ha pienamente convinto e la sua cessione garantirebbe un incasso utile per reinvestire sul mercato, proprio sul profilo di Leoni. Il Milan, che ha fatto della valorizzazione dei giovani un punto cardine della sua politica, considera Leoni un investimento per il futuro, in grado di crescere accanto a elementi più esperti e diventare un pilastro della difesa.

Anche l’Inter, reduce dalla vittoria dello scudetto, non resta a guardare. Il club nerazzurro sta valutando la posizione di Yann Bisseck, altro giovane difensore che potrebbe lasciare spazio al talento del Parma. La dirigenza interista, da sempre attenta ai giovani italiani di prospettiva, ritiene Leoni perfettamente compatibile con la propria filosofia: inserirlo gradualmente per poi affidargli le chiavi della difesa nel medio termine.

Il calciomercato Parma, intanto, monitora la situazione con attenzione. Cedere Leoni significherebbe rinunciare a un potenziale futuro leader, ma anche ottenere un’importante plusvalenza da reinvestire. Il club emiliano non ha fretta, ma sa che il pressing delle big è destinato ad aumentare. Il destino di Giovanni Leoni potrebbe decidersi a breve, in un duello di mercato tutto milanese. E il Parma si prepara a gestire l’ennesima operazione da protagonista.