Calciomercato Parma, Leoni al centro delle big italiane. Il punto in casa crociata! - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Leoni al centro dell’attenzione: il club resiste alle big. La situazione attuale

Nel vivo del calciomercato Parma, il nome di Giovanni Leoni è sicuramente uno dei più caldi. Difensore centrale classe 2006, il giovane talento è diventato rapidamente uno dei simboli del nuovo progetto gialloblù, che punta con decisione sulla crescita interna dei propri gioielli. Leoni incarna la filosofia del Parma, tornato in Serie A e desideroso di restare competitivo puntando sulla linea verde.

La dirigenza ducale, consapevole del valore del giocatore, ha intenzione di trattenere Leoni almeno per un’altra stagione. L’obiettivo è chiaro: aumentare il minutaggio rispetto alle 17 presenze dello scorso campionato e favorire una possibile chiamata in Nazionale maggiore. Il calciomercato Parma gira intorno a questo progetto di valorizzazione, che passa inevitabilmente anche dalla permanenza dei suoi talenti più promettenti.

Le grandi squadre però si muovono. L’Inter ha già da tempo messo gli occhi su Leoni e guida la corsa per il giovane centrale. Anche il Milan resta vigile, mentre dalla Premier League il Liverpool osserva con attenzione. Nonostante l’interesse crescente, Leoni continua a lavorare con serietà: a Collecchio tutti lo descrivono come un ragazzo umile e determinato, «di ghiaccio», capace di isolarsi dal rumore del mercato.

Nel primo test amichevole estivo contro la Primavera, davanti a oltre tremila tifosi al Tardini, Leoni ha mostrato grande maturità. Il nuovo tecnico del Parma, Fabio Pecchia, lo ha confermato come perno difensivo nel suo 4-2-3-1. Una scelta che sottolinea quanto il difensore sia già centrale nel progetto tecnico della prossima stagione.

Il Parma non ha intenzione di cedere il giocatore, ma di fronte a offerte superiori ai 40 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione una trattativa. I 30 milioni offerti finora non sono stati ritenuti sufficienti. Per cercare di abbassare le pretese economiche, l’Inter starebbe valutando l’inserimento di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica, attaccante che piace molto alla dirigenza ducale.

Il calciomercato Parma ruota attorno al futuro di Leoni, ma per ora il club è determinato a difendere il proprio talento, puntando su di lui come leader della difesa per la nuova stagione in Serie A.