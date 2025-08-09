Calciomercato Parma, Leoni piace ad una nuova big (stavolta estera). Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni piace al Liverpool, ma il club vuole trattenerlo

Il Calciomercato Parma continua a far parlare di sé grazie all’interesse sempre più crescente nei confronti di Giovanni Leoni, giovane difensore che ha brillato nella scorsa stagione con la maglia gialloblù. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha fornito importanti aggiornamenti sui movimenti intorno al talento classe 2006.

Secondo Romano, Giovanni Leoni piace molto al Liverpool, uno dei club più attivi sul fronte dei giovani talenti in Europa. Il difensore centrale, arrivato in prestito dal Padova e poi riscattato dal Parma, ha impressionato per personalità, tecnica e maturità nonostante la giovane età. Proprio per questo motivo, diversi top club italiani – tra cui Milan, Inter e Juventus – hanno monitorato da vicino le sue prestazioni.

Tuttavia, al momento non risultano trattative concrete tra il Parma e le big italiane. Lo stesso Fabrizio Romano ha chiarito che, pur esistendo un interesse diffuso, nessun club ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Il Calciomercato Parma si muove quindi in una fase di attesa, con il club ducale che sembra intenzionato a trattenere Leoni almeno per un’altra stagione. L’obiettivo sarebbe quello di permettere al giovane difensore di maturare ulteriormente in Serie A, dopo l’ottima stagione culminata con la promozione dalla Serie B.

Resta però un’incognita importante: il Liverpool. Qualora i Reds decidessero di affondare il colpo e puntare seriamente su Leoni, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Come sottolineato da Romano, sarebbe difficile per qualsiasi club italiano competere con la potenza economica e il prestigio internazionale del club inglese. In tal caso, il Calciomercato Parma potrebbe subire una svolta improvvisa e inaspettata.

Per ora, però, il Parma si gode il suo gioiello e valuta con attenzione ogni possibile sviluppo. I tifosi sperano di vedere Leoni ancora al centro della difesa crociata anche nella prossima stagione, ma tutto dipenderà dalle prossime settimane di mercato.

Una cosa è certa: il nome di Giovanni Leoni sarà tra i più caldi del Calciomercato Parma nelle settimane a venire.