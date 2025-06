Calciomercato Parma, Leoni vicino all'addio. Queste novità saranno decisive sul suo futuro - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino dell’Inter, ma è asta con Juve e Milan. Ecco le novità

Il calciomercato Parma entra nel vivo con un nome che sta già infiammando le trattative estive: Giovanni Leoni, giovanissimo difensore centrale classe 2006, è finito nel mirino delle big italiane. Dopo una stagione sorprendente in Serie A con la maglia del Parma, Leoni ha attirato l’interesse di Inter, Juventus e Milan, pronte a contendersi il suo cartellino.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stata proprio l’Inter a muoversi per prima, forte anche dei contatti già avviati con la dirigenza emiliana e dell’influenza di Cristian Chivu, ex nerazzurro e oggi figura chiave nel settore giovanile del club. Chivu conosce bene il talento di Leoni e ha contribuito ad alimentare l’interesse interista, che ora punta a chiudere il prima possibile.

Il Parma, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. La valutazione di Giovanni Leoni si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra importante per un classe 2006, ma che riflette il grande potenziale del ragazzo. Il difensore ha mostrato grande maturità tattica, personalità e doti fisiche che lo rendono uno dei profili più promettenti del panorama italiano.

Il calciomercato Parma potrebbe quindi vivere una delle sue operazioni più importanti degli ultimi anni. I ducali sanno che Leoni rappresenta una grande risorsa sia in campo che a livello economico. L’Inter valuta l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare il prezzo, ma la concorrenza è forte. Anche la Juventus, da sempre attenta ai giovani italiani, e il Milan, che sta investendo sui talenti emergenti, si stanno muovendo per cercare di strappare Leoni al Parma.

La trattativa è destinata a svilupparsi nelle prossime settimane, e il calciomercato Parma resta al centro dell’attenzione. La cessione di Leoni potrebbe finanziare nuovi colpi in entrata per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione, che vedrà il club impegnato a consolidare la permanenza in Serie A.

In un’estate di grandi movimenti, il nome di Giovanni Leoni è diventato uno dei più chiacchierati, e il calciomercato Parma si prepara a vivere giorni decisivi per il futuro del suo giovane talento.