Calciomercato Parma, obiettivo rinforzare la squadra in difesa. Mazzocchi priorità assoluta per l'estate - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Mazzocchi potrebbe essere il prossimo colpo per i crociati. Ecco la situazione attuale

Pasquale Mazzocchi potrebbe salutare il Napoli al termine della stagione. Il terzino destro, impiegato principalmente come riserva da Antonio Conte, è finito nel mirino del calciomercato Parma, che cerca rinforzi per la fascia destra in vista della prossima annata.

L’interesse del club ducale è concreto, ma per convincere l’ex Salernitana a sposare il progetto servirà una condizione imprescindibile: la permanenza in Serie A. Soltanto in quel caso la trattativa potrebbe entrare nel vivo. A riportare la notizia è la redazione di ForzaParma.it.