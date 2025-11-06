Calciomercato Parma, tutti vogliono Pellegrino. Nel mezzo una big che prova a fare sul serio! - Calcio News 24

Calciomercato Parma, occhi puntati su Pellegrino: il Milan lo osserva da vicino

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con un nome che sta attirando grande attenzione: Mateo Pellegrino. L’attaccante argentino, classe 2001, avrà un’occasione d’oro sabato sera nella sfida di Serie A contro il Milan. Per lui non sarà una partita come le altre: non segna dallo scorso 29 settembre e sogna di interrompere il digiuno proprio contro i rossoneri, in un match che può diventare decisivo anche per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pellegrino è motivatissimo a lasciare il segno al Tardini, non solo per una questione di orgoglio personale, ma anche per l’importanza che questa gara può avere sul mercato. Una prestazione convincente contro una big come il Milan, infatti, potrebbe cambiare le carte in tavola in ottica Calciomercato Parma, attirando nuove attenzioni e valutazioni sul talento argentino.

Pellegrino e il sogno rossonero

Da diverse settimane, infatti, il Milan sta seguendo da vicino Pellegrino. I rossoneri considerano l’attaccante del Parma un profilo interessante per il futuro: giovane, con ampi margini di crescita e già abituato alla Serie A. Segnare proprio contro il club che lo sta monitorando rappresenterebbe una spinta importante per le sue ambizioni.

Nel frattempo, anche i dirigenti sportivi Tare e Allegri, osservatori d’eccezione in vista della partita, terranno d’occhio la sua prestazione. La gara contro il Milan si trasforma così in un vero e proprio esame di maturità per il giocatore e in una vetrina fondamentale per il Calciomercato Parma, che potrebbe trarre vantaggio da un’eventuale esplosione del suo attaccante.

Calciomercato Parma, una sfida che può cambiare il futuro

La società emiliana, che ha puntato con decisione su Pellegrino, sa di avere tra le mani un talento da valorizzare. In questa fase, ogni gol o prestazione di rilievo può aumentare il suo valore e attirare nuove offerte, italiane e internazionali.

La partita contro il Milan arriva dunque nel momento giusto: il Calciomercato Parma è in fermento, e il club potrebbe trovarsi presto a dover decidere se trattenere o cedere uno dei suoi gioielli.

Sabato sera al Tardini, Pellegrino avrà la chance di cambiare la propria stagione — e forse anche il proprio destino. Un gol contro il Milan potrebbe non solo interrompere il suo digiuno, ma anche aprirgli nuove porte nel mondo del calcio che conta.

