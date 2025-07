Calciomercato Parma, i crociati fanno sul serio: vogliono a tutti i costi quel giocatore del Borussia - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Reyna dice sì, ora si tratta con il Borussia Dortmund

Il calciomercato Parma entra in una fase calda e dinamica, con movimenti sia in entrata che in uscita, soprattutto nel reparto offensivo. Il club emiliano, infatti, sta lavorando su più fronti per consegnare al mister una rosa competitiva in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo la cessione di Valentin Mihaila al Rizespor, già volato in Turchia per firmare con il club della Super Lig, la dirigenza gialloblù ha messo gli occhi su un nome importante per la trequarti: Giovanni Reyna.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, il giovane talento statunitense di proprietà del Borussia Dortmund avrebbe già dato il suo assenso a trattare con il Parma. Reyna, classe 2002, è reduce da una stagione non particolarmente brillante in Bundesliga, chiusa con 2 gol e 1 assist in 26 presenze complessive. Nonostante ciò, rimane un profilo di grande qualità e prospettiva, capace di dare fantasia e imprevedibilità all’attacco ducale.

Il calciomercato Parma si accende dunque attorno a questa potenziale operazione che potrebbe portare in Emilia un calciatore con esperienza internazionale, cresciuto nel vivaio di uno dei club più prestigiosi d’Europa. L’interesse è concreto, e ora la società emiliana punta ad avviare i contatti ufficiali con il Borussia Dortmund per trovare la formula giusta, che potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.

L’eventuale arrivo di Reyna rappresenterebbe un importante segnale da parte del Parma, che vuole affrontare il ritorno in Serie A con ambizioni chiare e una rosa di livello. Inserire un giocatore come Reyna all’interno del progetto tecnico significherebbe alzare l’asticella della qualità, soprattutto in una zona di campo – la trequarti – dove servono estro e inventiva.

In parallelo, il calciomercato Parma continua a monitorare altri profili, ma il possibile innesto dell’americano è al momento la priorità. Si attende nei prossimi giorni l’evoluzione dei contatti con il club tedesco, con l’obiettivo di chiudere l’operazione il prima possibile e regalare a Pecchia un nuovo jolly offensivo per affrontare al meglio la prossima stagione.