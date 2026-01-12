Calciomercato Pisa: tre cessioni in vista per i toscani! Chi ha le valigie in mano dopo la rivoluzione di gennaio. Scenario svelato!

Calciomercato Pisa: tre giocatori con le valigie in mano dopo la rivoluzione di gennaio. Possono lasciare il club toscano

Il Pisa non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Nonostante l’ultimo posto in classifica in Serie A, la società toscana sta operando una vera e propria rivoluzione invernale per tentare l’impresa della salvezza. La dirigenza nerazzurra è instancabile e lavora su più tavoli per ridisegnare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Dopo aver puntellato l’organico con gli innesti di Bozhinov in difesa e dell’attaccante Durosinmi, il club deve ora necessariamente sfoltire il reparto arretrato per evitare il sovraffollamento.

Le uscite: Lusuardi e Bonfanti verso la B

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le porte in uscita sono spalancate per due profili difensivi che cercano maggior minutaggio. Il primo è Mateus Lusuardi, centrale brasiliano classe 2004 dotato di grande fisicità. Su di lui si è scatenata un’asta in Serie B: Bari e Reggiana hanno mostrato un forte interesse e sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il giocatore. Situazione simile, ma con pretendenti ancora più agguerrite, per Giovanni Bonfanti. Il difensore italiano classe 2003, arrivato in estate dall’Atalanta con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, è destinato a partire a titolo definitivo. Su di lui c’è la fila: il Parma, la Cremonese e lo Spezia hanno già bussato alla porta del Pisa, fiutando l’affare per un giovane di sicura prospettiva.

Linea verde: asse con il Pontedera

Il mercato del Pisa guarda anche al futuro dei suoi giovanissimi. È in dirittura d’arrivo un’operazione “minore” ma strategica con il Pontedera, club militante nel girone B di Serie C. I nerazzurri sono vicini a cedere in prestito Jeremy Mbambi, difensore classe 2008, per permettergli di farsi le ossa tra i professionisti in una piazza vicina e amica. Gilardino aspetta e spera: la rivoluzione è in atto, ora servono i punti.