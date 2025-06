Calciomercato Pisa, Dawidowicz molto vicino alla squadra nerazzurra. La situazione prima della firma - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: vicino l’arrivo di Dawidowicz, il difensore ex Verona pronto a firmare. Pressing nerazzurro decisivo in queste ore

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con una trattativa importante per rinforzare il reparto difensivo. Il club nerazzurro è infatti sempre più vicino a chiudere l’accordo con Pawel Dawidowicz, difensore centrale polacco reduce da una lunga esperienza con l’Hellas Verona in Serie A. Il giocatore si svincolerà ufficialmente il prossimo 30 giugno, diventando così un’occasione ghiotta a parametro zero.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il calciomercato Pisa avrebbe già presentato a Dawidowicz un’offerta contrattuale biennale. Una proposta concreta, nata dopo settimane di contatti e che potrebbe presto concretizzarsi con la firma del giocatore. La società toscana si mostra ottimista sulla chiusura dell’operazione, che potrebbe essere ufficializzata nei primi giorni di luglio.

Dawidowicz vanta oltre 170 presenze in Serie A, numeri che certificano un’esperienza solida e un profilo affidabile, ideale per un Pisa che punta a una stagione ambiziosa. Dopo gli innesti di Vural e Lusuardi, il difensore polacco rappresenterebbe il terzo colpo ufficiale della campagna acquisti estiva, pensata per costruire una squadra competitiva per la Serie B o, nel caso di sviluppi favorevoli, anche per il salto nella massima serie.

Il Calciomercato Pisa, dunque, si muove con decisione e strategia. La trattativa con Dawidowicz non è nata per caso: pare infatti che i primi contatti tra le parti possano risalire addirittura a gennaio, subito dopo la chiusura del mercato invernale. Il Verona, pur avendo manifestato un interesse generico nel trattenere il giocatore, non ha mai realmente avviato una trattativa seria per il rinnovo, lasciando spazio all’inserimento del Pisa.

Dawidowicz, classe 1995, è un difensore centrale fisico e intelligente tatticamente, che può portare leadership e solidità alla retroguardia nerazzurra. La sua esperienza in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona lo rende un profilo ideale per alzare il livello tecnico della rosa.

Il Calciomercato Pisa è quindi sempre più orientato verso un mix di esperienza e prospettiva. Con l’arrivo di Dawidowicz, la società di via Cesare Battisti darebbe un segnale importante al campionato: il progetto è solido, ambizioso e pronto a competere ai massimi livelli.