Calciomercato Pisa, piace l’ex Venezia Tessmann! Retrocesso con il Lione, può tornare in Serie A

La grave crisi finanziaria dell’Olympique Lione potrebbe aprire scenari interessanti per il calciomercato italiano. Il club francese, retrocesso ufficialmente in Ligue 2 dalla DNCG (l’organo di controllo finanziario del calcio francese) a causa di un’esposizione debitoria pari a 175 milioni di euro, sarà costretto a cedere numerosi giocatori di valore per evitare il tracollo economico.

Tra i calciatori destinati a lasciare il Lione c’è anche Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 con un passato in Serie A nel Venezia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, su di lui ci sarebbe l’interesse concreto del Pisa, club intenzionato a rinforzare la mediana in vista della stagione 2025/26 di Serie B.

Tessmann ha disputato una buona stagione a livello individuale, mostrando grande fisicità, capacità di inserimento e intelligenza tattica. Il suo profilo sarebbe perfettamente in linea con il progetto tecnico del Pisa, che punta su calciatori giovani ma con già una certa esperienza in Europa. Il centrocampista americano potrebbe rappresentare un colpo importante per la Serie B, sia in termini di qualità che di visibilità internazionale.

La situazione del Lione costringe il club a fare cassa velocemente, e ciò potrebbe favorire offerte a cifre più contenute. Il Pisa, attento alle occasioni di mercato e desideroso di costruire una rosa competitiva per puntare in alto, potrebbe dunque affondare il colpo già nei prossimi giorni.

Per Tessmann, un ritorno in Italia rappresenterebbe un’opportunità interessante per rilanciarsi in un contesto familiare e ambizioso. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro del centrocampista statunitense.