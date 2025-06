Calciomercato Pisa, Mazzocchi grande opportunità per la squadra nerazzurra. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: occhi su Mazzocchi per potenziare ulteriormente la squadra. Obiettivo approfittare della grande opportunità

Il calciomercato Pisa si accende dopo lo storico ritorno in Serie A, atteso da ben 34 anni. La promozione ha ridato entusiasmo a una piazza calorosa e ambiziosa, e ora la dirigenza nerazzurra è pronta a costruire una squadra all’altezza della massima categoria. In questo scenario, i rapporti più che positivi con il Napoli stanno diventando una risorsa strategica per il mercato.

mazzocchi calciomercato pisa

Uno dei primi nomi finiti sul taccuino del Pisa è quello di Alessio Zerbin, esterno offensivo che i partenopei stanno valutando in uscita. Dopo aver accumulato minutaggio nelle ultime stagioni, il classe ’99 potrebbe cercare più spazio altrove, e il Pisa rappresenterebbe un’ottima opportunità per rilanciarsi in un contesto competitivo ma meno pressante rispetto al San Paolo. Il club toscano ha già avviato i contatti con il Napoli, sfruttando i canali aperti anche per altri nomi.

calciomercato pisa tifosi

Infatti, sempre in uscita da Napoli c’è anche Pasquale Mazzocchi, terzino duttile ed esperto, il cui profilo interessa alla dirigenza nerazzurra. Un eventuale arrivo di Mazzocchi darebbe maggiore solidità ed esperienza alla difesa del Pisa, reparto che sarà chiamato a reggere l’urto del salto di categoria.

simeone calciomercato pisa napoli

Ma il calciomercato Pisa non si ferma qui. Il sogno più suggestivo porta a Giovanni “Cholito” Simeone, attaccante del Napoli con un passato importante in Serie A. Un colpo che avrebbe anche un profondo significato simbolico: 34 anni fa, nell’ultima stagione del Pisa in Serie A, in campo c’era suo padre, Diego Pablo Simeone. Portare il figlio all’ombra della Torre sarebbe un modo emozionante per chiudere un cerchio e offrire alla squadra un attaccante di esperienza, carisma e qualità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione Simeone non sarà semplice dal punto di vista economico, ma il club toscano è pronto a provarci, consapevole del potenziale impatto del giocatore sulla squadra e sull’ambiente.

Il calciomercato Pisa si annuncia dunque ambizioso, con obiettivi chiari: costruire una rosa competitiva e affamata, capace non solo di salvarsi, ma anche di entusiasmare i tifosi al ritorno nel grande calcio.