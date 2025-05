Calciomercato Pisa, pressing feroce da parte dei nerazzurri per l'attaccante Sanabria. Decisione importante - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, la situazione attuale visto il pressing per Antonio Sanabria. Il punto in casa nerazzurra

Il calciomercato Pisa guarda con ambizione alla prossima stagione di Serie A e comincia a muovere i primi passi sul mercato per rinforzare la rosa. Tra i nomi che circolano negli ambienti della dirigenza nerazzurra spicca quello di Antonio Sanabria, attaccante del Torino, di nazionalità paraguaiana ma con passaporto spagnolo. Secondo fonti vicine al club toscano, ci sarebbe stato un primo sondaggio esplorativo con l’entourage del calciatore.

Al momento, si sarebbe trattato solo di un colloquio informale, utile a comprendere la disponibilità del giocatore e i margini per un’eventuale trattativa. Nonostante non sia ancora in corso una negoziazione ufficiale, l’interesse del Pisa per Sanabria è concreto, soprattutto alla luce dell’esperienza che l’attaccante potrebbe garantire in un campionato difficile come la Serie A.

La questione economica, tuttavia, rappresenta un ostacolo significativo. Sanabria percepisce attualmente circa 1,7 milioni di euro a stagione, una cifra piuttosto elevata per il budget del Pisa, che si appresta a disputare il suo primo campionato in massima serie dopo la recente promozione. Come riportato da SestaPorta.news, il club sta valutando con attenzione la sostenibilità dell’operazione, anche alla luce delle priorità tecniche.

Un fattore che potrebbe favorire l’affare è la volontà del Torino di cedere l’attaccante nella prossima finestra di mercato. I granata sembrano aperti a trattare la partenza del giocatore, e questo scenario potrebbe agevolare il Pisa nel tentativo di abbassare i costi complessivi dell’operazione o trovare una formula vantaggiosa, come un prestito con diritto di riscatto.

Sanabria, classe 1996, ha maturato una buona esperienza nel campionato italiano e rappresenterebbe un rinforzo importante per il reparto offensivo nerazzurro, che ha bisogno di elementi pronti per affrontare la sfida della Serie A. L’interesse è reale, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti.