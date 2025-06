Calciomercato Pisa, rivoluzione totale in vista del campionato di Serie A. Ecco la lista dei nerazzurri - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, parte la rivoluzione tra panchina e rinforzi. Quali sono gli obiettivi della squadra nerazzurra?

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo, e lo fa con l’ormai consueto cambio in panchina. Dopo la promozione sfiorata nella stagione passata, anche questa volta il tecnico protagonista dell’annata saluta: Filippo Inzaghi, infatti, ha deciso di accettare la proposta del Palermo, restando in Serie B. Una scelta che obbliga i toscani a ripartire da zero sul piano tecnico, ma non certo sulle ambizioni.

In cima alla lista dei possibili sostituti per la panchina nerazzurra c’è Alberto Gilardino. Il profilo dell’ex attaccante campione del mondo convince la dirigenza pisana: giovane, preparato, con una mentalità vincente e in grado di lavorare bene con i giovani. La trattativa è in fase avanzata, e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Il Calciomercato Pisa non si limita alla panchina: la dirigenza è attivissima anche sul fronte giocatori, con l’obiettivo di rinforzare ogni reparto in vista della prossima stagione. In difesa, il nome caldo è quello del polacco Pawel Dawidowicz, classe 1995, in scadenza di contratto con l’Hellas Verona. La sua esperienza in Serie A e la disponibilità a rimanere in Italia lo rendono un profilo appetibile. Sempre in difesa piace anche il brasiliano Mateus Lusuardi, nato nel 2004 e attualmente al Frosinone: giovane, duttile e con margini di crescita, potrebbe rappresentare un investimento per il futuro.

A centrocampo il Calciomercato Pisa guarda all’estero: interessa il turco Isak Vural, classe 2006 del Frosinone, considerato uno dei talenti emergenti del calcio europeo. A lui si aggiunge il marocchino Oussama Targhalline, centrocampista classe 2002 di proprietà del Feyenoord, che ha già mostrato buone doti tecniche in Eredivisie.

Ma è in attacco che il calciomercato Pisa sta valutando le opzioni più interessanti. Tra i nomi seguiti c’è Gennaro Borrelli, classe 2000, reduce da un’annata importante con il Brescia. Piace anche Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino, che cerca maggiore continuità e potrebbe rilanciarsi in Toscana. Suggestiva la pista che porta a Giovanni Simeone, classe 1995 del Napoli: suo padre, Diego Pablo Simeone, ha vestito proprio la maglia del calciomercato Pisa nei primi anni ’90, durante l’ultima apparizione del club in Serie A con il leggendario presidente Romeo Anconetani.

In alternativa, si valutano anche Lorenzo Colombo del Milan, reduce da un prestito all’Empoli e seguito anche dalla Cremonese, e Alessio Zerbin, esterno offensivo classe 1999 anch’egli di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione al Venezia. Zerbin piace anche al Lecce, quindi la concorrenza sarà serrata.

Il Calciomercato Pisa si annuncia dunque molto intenso, con obiettivi chiari e una volontà evidente di costruire una rosa competitiva per puntare alla promozione. La società vuole regalare al nuovo allenatore – che con ogni probabilità sarà Gilardino – una squadra in grado di giocarsela fino in fondo. Tra sogni, ritorni storici e giovani di talento, Pisa vuole tornare grande. E il mercato sarà il primo passo.