Calciomercato Pisa, Simeone è il grande colpo per l'attacco. Ecco la nuova mossa dei nerazzurri - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: occhi su Giovanni Simeone per l’attacco, idea romantica per la Serie A

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con un nome suggestivo e carico di significato: Giovanni Simeone è il primo grande obiettivo per rinforzare l’attacco in vista del ritorno in Serie A. Un nome che rievoca ricordi importanti per la tifoseria nerazzurra, visto che proprio a Pisa esordì in Italia il padre Diego Simeone. Il “Cholo” vestì la maglia nerazzurra tra il 1990 e il 1992, collezionando 62 presenze e 6 reti, diventando un volto noto del calcio toscano di quegli anni.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Contiero, nelle prossime ore è previsto un primo contatto ufficiale tra la dirigenza del calciomercato Pisa e il Napoli, club proprietario del cartellino di Simeone. Il “Cholito”, reduce da una stagione in cui ha totalizzato 30 presenze e 1 gol, è alla ricerca di maggiore continuità e il progetto tecnico toscano potrebbe offrirgli un ruolo centrale.

Ma il Calciomercato Pisa non si ferma qui: sempre dal Napoli piacciono anche Pasquale Mazzocchi e Alessio Zerbin, due profili ideali per rafforzare le corsie laterali, fondamentali nel gioco di Alberto Gilardino. Proprio con l’allenatore neonominato si terrà a breve il primo vero summit di mercato, in attesa dell’ufficialità del suo incarico in panchina.

Per la difesa, è praticamente fatta per Pawel Dawidowicz, in arrivo a parametro zero dall’Hellas Verona. Un innesto di esperienza per affrontare al meglio le sfide della Serie A. Inoltre, il Pisa sta lavorando per trattenere Giovanni Bonfanti, di proprietà dell’Atalanta, dopo l’ottima stagione disputata in Serie B.

Il Calciomercato Pisa si annuncia ambizioso, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva ma anche fortemente legata alla storia del club. L’arrivo di Simeone sarebbe non solo un rinforzo importante, ma anche un ritorno simbolico che potrebbe infiammare l’entusiasmo della tifoseria nerazzurra.