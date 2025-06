Calciomercato Pisa, si complica la trattativa Simeone? Parti a lavoro per la fumata bianca. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: vertice per Simeone e altre trattative strategiche per riuscire ad arrivare ad un grande acquisto

Nel vivo del Calciomercato Pisa, è previsto un vertice importante tra i dirigenti del club nerazzurro e i rappresentanti del Napoli per discutere l’operazione legata a Giovanni Simeone, oltre a valutare altre trattative connesse come quelle su Zerbin, Obaretin e Mazzocchi. Fonti napoletane confermano che l’incontro vedrà la partecipazione dello stesso tecnico Gilardino, insieme al direttore sportivo Davide Vaira e a Giovanni Corrado, con l’obiettivo di fare il punto sulle possibilità di chiudere alcune trattative chiave per la prossima stagione.

SestaSportnotizie infatti sottolinea che l’incontro con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sarà fondamentale per capire la fattibilità dell’operazione Simeone e le modalità contrattuali più adatte. Si punta a raggiungere una fumata bianca che possa consentire al Pisa di portare il centravanti argentino in Toscana in vista del campionato 2025-26. Qualora si trovasse un accordo, la trattativa potrebbe accelerare e andare verso una conclusione positiva.

Il Calciomercato Pisa aveva già mosso i primi passi qualche settimana fa, subito dopo la storica promozione in Serie A, sondando il terreno per un profilo di alto livello come quello di Simeone. L’idea di arricchire il reparto offensivo con un attaccante di qualità è stata confermata dallo stesso direttore sportivo Vaira in un’intervista a Finestra Sull’Arena. Nonostante l’interesse concreto, la trattativa si presenta complessa: l’ingaggio elevato di Simeone (circa 3,1 milioni di euro lordi), la concorrenza di altri club italiani e stranieri, oltre alle valutazioni del Napoli, rappresentano ostacoli da superare.

Calciomercato Pisa, la situazione intorno all’estate nerazzurra

Al momento non c’è ancora stata un’offerta formale, ma il Pisa valuta un’operazione di prestito con parte dell’ingaggio coperta dal club toscano, possibilmente inserendo un diritto di riscatto o un obbligo condizionato al termine della stagione. La società sta comunque attenta alla sostenibilità economica dell’intero mercato, consapevole che ogni mossa deve essere pianificata con equilibrio.

Il nome di Simeone rimane quindi nel taccuino del Pisa, che – in linea con le strategie del tecnico Gilardino – potrebbe concretizzare questo colpo di prestigio nel caso in cui si presentassero le condizioni ideali. Nel frattempo, il vertice di mercato sarà un passaggio chiave per definire il futuro del club e rafforzare la rosa in vista della Serie A.