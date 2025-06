Calciomercato Pisa, si sogna una campagna acquisti da record. Quali sono i nomi nel mirino dei toscani? - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: in attesa del nuovo allenatore si sonda il terreno per Simeone, Zerbin e altri profili

Il Calciomercato Pisa inizia a muoversi, ma tutto ruota ancora attorno alla scelta del nuovo allenatore. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, ma fino a quel momento è difficile che il club affondi il colpo su trattative concrete. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per costruire una rosa competitiva per affrontare il ritorno in Serie A.

Uno dei grandi sogni del calciomercato Pisa è senza dubbio Giovanni Simeone, attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano è seriamente intenzionato a provarci, anche se l’operazione non si preannuncia facile, sia per il valore del giocatore che per la concorrenza. L’eventuale arrivo del “Cholito” avrebbe anche un valore simbolico, considerando che il padre Diego Pablo Simeone ha indossato la maglia del Pisa dal 1990 al 1992, in una fase importante della sua carriera.

Ma il calciomercato Pisa guarda anche ad altri profili legati al Napoli. Piacciono Alessio Zerbin, esterno d’attacco, e Nosa Edward Obaretin, giovane difensore reduce dal prestito al Bari. Entrambi potrebbero rientrare nel piano di rafforzamento del club nerazzurro, in cerca di calciatori funzionali e motivati.

Un altro nome sul taccuino è quello del neozelandese Liberato Cacace, in forza all’Empoli. Terzino sinistro capace di ricoprire più ruoli, dal centrocampo alla difesa a tre, Cacace è seguito anche da Cagliari e Roma, e il Pisa non è disposto a entrare in aste milionarie, pur apprezzando molto il profilo.

Per l’attacco, resta vivo l’interesse per Antonio Sanabria del Torino, mentre l’idea Gabriele Colombo (in prestito all’Empoli dal Milan) sembra raffreddarsi.

In difesa, il calciomercato Pisa punta a riportare Giovanni Bonfanti dall’Atalanta, possibilmente in prestito. Intanto sono quasi certi gli arrivi di Isak Vural e Mateus Lusuardi dal Frosinone: operazione complessiva da 5 milioni di euro che potrebbe essere ufficializzata a luglio.

In chiusura, attenzione al possibile ingaggio di Pawel Dawidowicz, centrale polacco svincolato dopo il mancato rinnovo con l’Hellas Verona. Un nome d’esperienza che potrebbe dare stabilità alla retroguardia nerazzurra.

Il calciomercato Pisa è pronto a decollare, in attesa solo del nuovo timoniere in panchina.