Roma, Alisson: «Il mio futuro? Solo Dio lo sa»

Il portiere della Roma Alisson Becker ha parlato del suo futuro e della situazione della squadra ai microfoni dei colleghi di ‘Premium Sport’

L’estremo difensore della Roma Alisson Becker è stato una delle sorprese della rosa a disposizione dell’allenatore Eusebio Di Francesco. Le grandi prestazioni sfoderate in questa stagione (portando la squadra fino alla semifinale di Champions League dove si è dovuta arrendere al Liverpool) hanno attirato su di lui l’interesse dei top club europei, tra cui il Real Madrid. Alisson è stato intervistato dalla redazione di ‘Premium Sport’ dove ha parlato del suo futuro e degli obiettivi della Roma, anche in vista del Mondiale di Russia 2018.

Ecco quanto dichiarato dal calciatore sudamericano, prodotto del settore giovanile dell’Internacional di Porto Alegre: «Tutti noi dobbiamo lavorare di più perché quest’anno abbiamo fatto una bella stagione ma non abbiamo vinto, questa è la realtà. Siamo arrivati terzi in campionato e in semifinale in Champions League ma non abbiamo vinto niente, che era quello che volevamo. Questo vuol dire che non abbiamo fatto il massimo, dobbiamo fare di più il prossimo anno per far diventare questa Roma vincente e portare un trofeo a casa. Il mio futuro sarà ancora a Roma? Dio lo sa cosa succederà. Io vivo ogni momento con intensità, questo è quello che ho fatto in questa stagione. Ogni giorno ho dato tutto in allenamento e durante le partite e voglio fare questo anche al Mondiale. Cerco di non pensare troppo al futuro, sono felice qui a Roma, il mio pensiero ora è al Mondiale, voglio fare bene con il Brasile e poi quello che succederà si vedrà. Gli elogi di Di Francesco? Il nostro modo di giocare mi dà il desiderio di aiutare la squadra e mi impone di essere preciso al 100% perché se non lo sono rimango nella terra di nessuno. Dal mister ho imparato che bisogna avere sempre il desiderio di vincere e che bisogna preparare benissimo le partite, lavorando forte in allenamento: questa cosa mi piace molto. Ho giocato tanto quest’anno e mi ha fatto molto piacere».