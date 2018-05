Real Madrid leggermente favoriti per le agenzie di scommesse, ma occhio al goal e risultato esatto

La notte più attesa. Quella dove una tra Liverpool e Real Madrid potrà alzare al cielo la Champions League e laurearsi campione d’Europa. I blancos arrivano a Kiev dopo aver eliminato, nell’ordine: Paris Saint German, Juventus e Bayern Monaco. I Reds di Jurgen Klopp hanno estromesso dalla competizione Porto, Manchester City e Roma. Secondo le quote delle agenzie di scommesse ci dovremmo aspettare una partita equilibrata.

Esito 1X2

I bookmaker infatti, diversamente da quanto ci si poteva aspettare, hanno limato le quotazioni delle due squadre, senza mettere davanti nessuna delle due come principale favorita. Nonostante il 4-2 subito nel ritorno delle semifinali dalla Roma, il Liverpool può giocarsi le sue chance di vincere la coppa, come dimostrato ad esempio da Eurobet, che offre i Reds vincenti della Champions 1.70. Gli inglesi trascinati da uno straordinario Salah, vogliono riconquistare la Coppa dei Campioni che manca dall’incredibile impresa di Istanbul contro il Milan del 2005. Dal canto suo il Real è ovviamente favorito ma dopo l’eliminazione del Bayern Monaco ci si poteva aspettare una quota un po più bassa: l’1.70 di Sisal è un’ottima quotazione per i blancos vincitori a Kiev.

Goal-No Goal

Interessanti le quote sul Goal-No Goal. Secondo i principali bookmakers entrambe le squadre segneranno almeno una rete superando l’ansia e la paura che può contrarre gli attacchi in partite di questo tipo. La quota più “alta” la offre Bwin con 1,42 per il Goal. Gli scommettitori credono poco ad un match a reti bianche per una delle due compagini e infatti il No Goal è dato a 2,90.

Under/Over 2,5

Strettamente correlato alla giocata precedente c’è anche quella dell’Under/Over 2,5. Secondo i bookmakers è più facile che si verifichi l’over. Le quote, in tal senso, sono molto lontane: l’over è quotato a 1,48 mentre l’under 2,5 quasi a 3.

Risultato Esatto

Altissime le quote Snai per il risultato esatto. Lo 0-0 paga ben 16 volte la posta. L’1-0 del Real è dato leggermente meno (13), mentre lo 0-1 in favore dei Reds paga 15 volte l’importo scommesso. Lo 0-2 della squadra di Klopp è dato a 20 mentre addirittura a 30 è dato lo 0-3. Per quanto riguarda la vittoria del Real Madrid per 2-0 è data a 15, 3-0 a 22. Il pareggio per 1-1 a 7,75 mentre uno spettacolare 2-2 a 10.