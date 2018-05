Real Madrid senza limiti: pronti 600 milioni per Neymar

Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto 600 milioni per Neymar, tra ingaggio e costo del cartellino. Il Psg al momento alza le barricate

Neanche 365 giorni fa, Neymar è stato protagonista dell’affare del secolo. 222 milioni sborsati dal Paris Saint German per prelevarlo dal Barcellona e portarlo sotto la Tour Eiffel. L’affare più costoso della storia del calcio, semplicemente. La storia potrebbe ripetersi, anzi triplicare. Il brasiliano potrebbe tornare a riempire le pagine dei quotidiani sportivi europei dato che il Real Madrid sarebbe seriamente intenzionato a riportarlo in Spagna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Galacticos sarebbero pronti a mettere sul piatto 600 milioni di euro, tra cartellino e ingaggio, per strappare Neymar al PSG.

Una cifra astronomica, che verrebbe ammortizata in parte dalle cessione di Bale (valutata non meno di 100 milioni). Ipotesi smentita seccamente dal PSG, forte di un legamente contrattuale di 4 anni col brasiliano. O Ney però non si è mai del tutto ambientato in Francia e complice il dualismo con Cavani avrebbe chiesto alla dirigenza parigina di lasciarlo libero in estate. Ovviamente il PSG può sfruttare la cessione di Neymar per risolvere alcune grane legate al fair-play finanziario, tuttavia Al-Khelaifi ha fatto un investimento a lungo termine con l’acquisto di O’Ney, per favorire non soltanto la crescita sportiva del club, ma anche quella commerciale a livello mondiale. Un’altra trattativa che durerà per tutta l’estate, con i tifosi del Real che gongolano.