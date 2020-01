Calciomercato Roma, atteso in serata l’arrivo di Villar. Le ultime

Calciomercato Roma: atteso in serata l’arrivo di Gonzolo Villar, giovane centrocampista sempre più vicino ai giallorossi

La Roma sta lavorando per dare alla squadra i sostituti adatti, dopo gli infortuni di Diawara e Zaniolo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i giallorossi avrebbero chiuso la trattativa per Gonzalo Villar.

Gonzalo Villar, infatti, sarebbe già in viaggio per la Capitale e dovrebbe arrivare in serata per poi diventare un nuovo giocatore giallorosso. Continua la campagna di Petrachi per offrire a Fonseca forze fresche.