Calciomercato Roma, cercasi terzino: Mourinho punta tutto su Bereszynski

Calciomercato Roma: i giallorossi cercano un terzino destro e Mourinho avrebbe fatto il nome di Bereszynski della Sampdoria

I risultati della Roma non arrivano e José Mourinho chiede rinforzi a gennaio, quantomeno un centrocampista e un terzino destro. E per il difensore di fascia, come riportato da La Repubblica, lo Special One avrebbe fatto un nome in particolare: quello di Bartosz Bereszynski della Sampdoria.

Il portoghese considera il polacco un calciatore esperto e di personalità, in grado inoltre di spingere sull’esterno. Il calciatore va in scadenza nel 2023 con i blucerchiati e, grazie anche ai rapporti d’amicizia tra i due club, la Roma potrebbe portare a casa a gennaio Bereszynski per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.