Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Devis Vasquez al Besiktas: cessione in prestito

Published

2 ore ago

on

By

vasquez

Calciomercato Roma, adesso arriva l’ufficialità! Il portiere Devis Vasquez passa al Besiktas in prestito, i dettagli

È arrivata l’ufficialità: Devis Vasquez lascia la Roma dopo appena sei mesi. Il portiere colombiano si trasferisce al Besiktas con la formula del prestito, chiudendo così una parentesi giallorossa durata meno del previsto.

L’annuncio è stato diffuso direttamente dal club attraverso i propri canali ufficiali, confermando l’accordo con la società turca e salutando il giocatore con un messaggio di buon auspicio: “Vasquez ceduto in prestito al Besiktas. In bocca al lupo, Devis!”.

Arrivato a Trigoria da svincolato dopo l’esperienza al Milan, Vasquez lascia la Roma senza aver mai avuto l’occasione di scendere in campo. Una parentesi breve e silenziosa, che ora si chiude con la speranza di trovare maggiore continuità in Turchia.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato51 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×