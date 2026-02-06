Calciomercato
Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Devis Vasquez al Besiktas: cessione in prestito
Calciomercato Roma, adesso arriva l’ufficialità! Il portiere Devis Vasquez passa al Besiktas in prestito, i dettagli
È arrivata l’ufficialità: Devis Vasquez lascia la Roma dopo appena sei mesi. Il portiere colombiano si trasferisce al Besiktas con la formula del prestito, chiudendo così una parentesi giallorossa durata meno del previsto.
L’annuncio è stato diffuso direttamente dal club attraverso i propri canali ufficiali, confermando l’accordo con la società turca e salutando il giocatore con un messaggio di buon auspicio: “Vasquez ceduto in prestito al Besiktas. In bocca al lupo, Devis!”.
Arrivato a Trigoria da svincolato dopo l’esperienza al Milan, Vasquez lascia la Roma senza aver mai avuto l’occasione di scendere in campo. Una parentesi breve e silenziosa, che ora si chiude con la speranza di trovare maggiore continuità in Turchia.
