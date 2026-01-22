Calciomercato Roma, Fortini si allontana: la Fiorentina non apre sul prezzo, le ultimissime

Calciomercato Roma, Fortini sempre più lontano dai giallorossi: muro della Fiorentina sulla valutazione

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro che possa alternarsi con Wesley, considerando l’indisponibilità prolungata di Angelino e le perplessità legate a Tsimikas. Tra i nomi valutati con maggiore attenzione spicca quello di Niccolò Fortini, indicato come uno dei profili più interessanti per rinforzare la fascia mancina. Il giovane della Fiorentina è stato individuato come una possibile soluzione per dare freschezza e profondità alla rosa giallorossa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, la trattativa ha subito una frenata. La Fiorentina continua a chiedere 15 milioni di euro, cifra distante dai 7 messi sul tavolo dalla Roma, che ha anche scartato l’ipotesi di inserire El Shaarawy come contropartita. A complicare ulteriormente il dossier ci sarebbero alcune perplessità interne sul profilo del giocatore, motivo per cui Massara sta valutando alternative, tra cui Seys del Club Brugge.

Fortini, cresciuto nel settore giovanile viola, ha un contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo risultano attualmente bloccate. Il terzino sinistro ha completato tutta la trafila nelle nazionali giovanili italiane fino all’Under 21, dove conta due presenze. Si tratta di un prospetto moderno, dotato di buona tecnica, grande corsa e attenzione difensiva, capace di unire personalità e maturità nonostante la giovane età. Le prime esperienze tra i professionisti ne hanno accelerato la crescita, rendendolo un profilo interessante e con ampi margini di miglioramento.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

